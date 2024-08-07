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Продавець частки у статутному капіталі ТОВ, проданої в кредит, може повернути її через порушення покупцем умов оплати лише в разі припинення правовідносин сторін договору, — КГС ВС

16:00, 7 серпня 2024
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розглянув справу про стягнення частки в статутному капіталі ТОВ.
Продавець частки у статутному капіталі ТОВ, проданої в кредит, може повернути її через порушення покупцем умов оплати лише в разі припинення правовідносин сторін договору, — КГС ВС
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Продавець частки у статутному капіталі товариства, проданої в кредит, має право на її повернення у зв’язку з неналежним виконанням покупцем своїх обов’язків щодо оплати цієї частки. Однак реалізація продавцем права вимоги щодо такого повернення можлива лише за наслідками припинення правовідносин сторін договору, у спосіб або розірвання договору, зокрема в судовому порядку, або відмови від договору, якщо право такої відмови передбачене договором.

Такого висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у справі про стягнення частки в статутному капіталі ТОВ.

У справі, яка розглядалася, позивач як продавець і відповідач як покупець уклали договір купівлі-продажу корпоративних прав, за умовами якого продавець надав покупцеві відстрочення платежу з оплати вартості корпоративного права на три місяці з дня підписання договору. Відповідач повинен був оплатити вартість корпоративного права не пізніше 25 жовтня 2018 року включно.

У встановлений договором строк відповідачка свого обов’язку зі сплати вартості частки у статутному капіталі ТОВ не виконала, у зв’язку з чим позивач вказував про наявність у нього права вимагати повернення товару (корпоративних прав) на підставі ч. 4 ст. 694 ЦК України.

Справа розглядалася судом апеляційної інстанції неодноразово. За результатом нового розгляду апеляційний господарський суд постановою рішення господарського суду скасував, у задоволенні позову відмовив.

Залишаючи постанову апеляційної інстанції без змін, Верховний Суд констатував, що у цій справі правовідносини виникли між сторонами на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства.

Згідно з ч. 1 ст. 694 ЦК України договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу.

Право вимагати повернення товару, проданого у кредит та неоплаченого покупцем, прямо передбачене законом (ч. 4 ст. 694 ЦК України), тому продавець частки у статутному капіталі товариства, яка була продана з відстроченням платежу та не оплачена покупцем, має право вимагати її повернення.

Водночас за змістом положень статей 651, 694 ЦК України реалізація продавцем права вимоги щодо повернення частки у статутному капіталі товариства у зв’язку з неналежним виконанням покупцем своїх зобов’язань з оплати частки за договором купівлі-продажу цієї частки в кредит можлива лише за наслідками припинення правовідносин сторін договору, у спосіб або розірвання договору, зокрема в судовому порядку, або відмови від договору, якщо право такої відмови передбачене договором. Тобто повернення частки є наслідком припинення зобов’язань сторін за відповідним договором (п. 58 постанови КГС ВС від 7 жовтня 2021 року у справі № 925/1382/19).

Апеляційний суд встановив, що умови договору не передбачають право позивача (продавця) відмовитися від договору, а також те, що позивач звертався до відповідача з вимогою, у якій просив повернути зазначену частку в статутному капіталі ТОВ, для чого просив підписати додаткову угоду до договору про розірвання договору та повернення частки у статному капіталі ТОВ. Однак така вимога не була задоволена відповідачем. Окремої позовної вимоги про розірвання договору позивач не заявляв.

Таким чином, апеляційний суд установив, що укладений між сторонами договір є діючим, а правовідносини сторін за договором не є припиненими.

Отже, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про відсутність підстав для повернення частки у статутному капіталі ТОВ.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 22 травня 2024 року у cправі № 915/1031/21 можна за посиланням

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