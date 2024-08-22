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На Київщині чоловік знайшов у себе на подвір'ї російський гранатомет, фото

07:18, 22 серпня 2024
Через те, що частина населеного пункту постраждала від ворожих атак, чоловік запідозрив, що знахідка може бути небезпечною.
На Київщині чоловік знайшов у себе на подвір'ї російський гранатомет, фото
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На Київщині чоловік знайшов у себе на подвір'ї російський гранатомет. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальникам зателефонував мешканець одного з сіл Бучанського району. Він помітив підозрілий предмет на своїй земельній ділянці у чагарниках.

Через те, що частина населеного пункту постраждала від ворожих атак, чоловік запідозрив, що знахідка може бути небезпечною.

Прибувши на місце, піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України підтвердила, що виявлений предмет - це ворожий ручний протитанковий гранатомет. Його було вилучено, а загрозу для мешканців села усунуто.

«Будьте надзвичайно обережні! У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів негайно звертайтеся до фахівців за номером «101». Ваші швидкі та правильні дії можуть врятувати життя», - нагадали рятувальники.

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