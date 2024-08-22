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В Киевской области мужчина нашел у себя во дворе российский гранатомет, фото

07:18, 22 августа 2024
Поскольку часть населенного пункта пострадала от вражеских атак, мужчина заподозрил, что находка может быть опасной.
В Киевской области мужчина нашел у себя во дворе российский гранатомет, фото
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В Киевской области мужчина нашел у себя во дворе российский гранатомет. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасателям позвонил житель одного из сел Бучанского района. Он подметил подозрительный предмет на своем земельном участке в кустарниках.

Поскольку часть населенного пункта пострадала от вражеских атак, мужчина заподозрил, что находка может быть опасной.

Прибыв на место, пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины подтвердила, что обнаруженный предмет – это вражеский ручной противотанковый гранатомет. Он был изъят, а угроза для жителей села устранена.

«Будьте очень осторожны! В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов немедленно обращайтесь к специалистам по номеру «101». Ваши быстрые и правильные действия могут спасти жизнь», – напомнили спасатели.

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