Посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть Украину из-за риска удара по правительственным объектам

Посольство США, ссылаясь на данные Госдепа США, предупредило о рисках удара по правительственным объектам.

В Посольстве полученных Штатов Америки в Украине призвали своих граждан покинуть Украину из-за риска удара по правительственным объектам. В сообщении сказано, что «Госдепартамент располагает информацией о том, что россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины».

«Госдепартамент располагает информацией о том, что россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину уже сейчас, используя частный наземный транспорт, если это безопасно», - говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

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