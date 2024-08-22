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На Киев и область надвигается гроза

11:48, 22 августа 2024
В ближайшие два часа в Киеве ожидается гроза, непогода продержится до конца дня.
На Киев и область надвигается гроза
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В столице и Киевской области в ближайшие два часа и до конца суток четверга, 22 августа, ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и г. Киев. В ближайшие 2 часа с содержанием до конца дня 22 августа гроза, местами шквал 15-20 м/с. І уровень опасности желтый», - отметили там.

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