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В Мирнограде на Донетчине закрыли два микрорайона и разыскивают детей, которых родители скрывают от эвакуации

14:10, 22 августа 2024
К эвакуации привлечены более 200 человек – учителя, воспитатели детских садов, соцработники, чиновники.
В Мирнограде на Донетчине закрыли два микрорайона и разыскивают детей, которых родители скрывают от эвакуации
Иллюстративное фото, источник - ГСЧС
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В городе Мирноград Донецкой области закрыли два микрорайона на въезд из-за приближения линии фронта и повышенной опасности. Об этом сообщила заместитель главы Мирноградской городской военной администрации Татьяна Сытник, передает «Суспільне. Донбас».

Теперь закрыты два микрорайона – «5/6» и «Западный», из них можно только уехать. Они остались без электричества, хотя в других частях города электро- и водоснабжение пока сохраняется.

Местные власти при поддержке полиции и спасателей продолжают эвакуацию семей с детьми из этих районов. Она производится в организованных колоннах, чтобы максимально обезопасить людей.

Сытник отметила, что, несмотря на призывы властей, часть жителей удаленного микрорайона «Новатор» неохотно соглашается на эвакуацию, надеясь переждать боевые действия в подвалах, говоря об «удалении» от линии фронта.

«У нас есть адреса каждой семьи, у нас большой список, где мы указываем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспортом, который есть в общине, подвоз к эвакопунктам в Покровске. Но некоторые даже прячут от нас детей. Мы стараемся их искать», – отметила она.

По состоянию на 20 августа в Мирнограде оставалось 493 ребенка. Сытник сообщила, что в день в среднем выезжают полсотни семей, это около 120 детей.

К эвакуации привлечены более 200 человек – учителя, воспитатели детских садов, соцработники, чиновники.

Известно, что власти города также начали эвакуацию учреждений и заведений. Уже прекратили работу ЦНАП, отделение пенсионного фонда, закрылись банки, а с 26 августа перестанут работать продуктовые магазины.

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