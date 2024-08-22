У Мирнограді на Донеччині закрили два мікрорайони та розшукують дітей, яких батьки ховають від евакуації

До евакуації залучені понад 200 людей - вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.

Ілюстративне фото, джерело - ДСНС

У місті Мирноград на Донеччині закрили два мікрорайони на в’їзд через наближення лінії фронту та підвищену небезпеку. Про це повідомила заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає «Суспільне. Донбас».

Тепер закриті два мікрорайони –«5/6» та «Західний», з них можна лише виїхати. Вони залишилися без електрики, хоча в інших частинах міста електро- та водопостачання поки що зберігаються.

Місцева влада, за підтримки поліції та рятувальників, продовжує евакуацію родин з дітьми з цих районів. Вона проводиться в організованих колонах, щоб максимально убезпечити людей.

Ситник зауважила, що попри заклики влади, частина жителів віддаленого мікрорайону «Новатор» неохоче погоджується на евакуацію, сподіваючись перечекати бойові дії в підвалах, говорячи про «віддаленість» від лінії фронту.

«У нас є адреси кожної родини, в нас є великий список, де ми позначаємо дату, коли родина обіцяла евакуюватися. Якщо родина евакуюється не самостійно, то ми організовуємо транспортом, який є у громаді, підвіз до евакопунктів в місті Покровську. Але деякі навіть ховають від нас дітей. Ми намагаємось їх шукати», - зазначила вона.

Станом на 20 серпня в Мирнограді залишалось 493 дитини. Ситник повідомила, що на день в середньому виїжджають пів сотні родин, це близько 120 дітей.

До евакуації залучені понад 200 людей - вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.

Відомо, що влада міста також почала евакуацію установ та закладів. Уже припинили роботу ЦНАП, відділення пенсійного фонду, закрились банки, а з 26 серпня перестануть працювати продуктові магазини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.