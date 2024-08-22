На Київ та область насувається гроза

У найближчі дві години в Києві очікується гроза, негода протримається до кінця дня.

У столиці та Київській області у найближчі дві години і до кінця доби четверга, 22 серпня, очікується гроза, місцями шквал 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та м. Київ. У найближчі 2 години з утриманням до кінця дня 22 серпня гроза, місцями шквал 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - зазначили там.

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