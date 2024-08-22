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«Вашей дочери срочно нужны деньги на операцию»: в Киеве будут судить женщину, которая обманула 82-летнюю пенсионерку

08:12, 22 августа 2024
Злоумышленница позвонила пожилой женщине на стационарный телефон и, представившись врачом, сообщила старухе, что ее дочь срочно нуждается в неотложной операции, которая стоит больших денег.
«Вашей дочери срочно нужны деньги на операцию»: в Киеве будут судить женщину, которая обманула 82-летнюю пенсионерку
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В Киеве объявили о подозрении женщине, которая выманила у 82-летней пенсионерки все ее сбережения, использовав известную мошенническую схему. Об этом сообщает полиция Киева.

Злоумышленница позвонила пожилой женщине на стационарный телефон и, представившись врачом, сообщила старухе, что ее дочь срочно нуждается в неотложной операции, которая стоит больших денег.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Пожилая киевлянка, обратившаяся в Голосеевское управление полиции, сообщила, что неизвестный забрал у нее 36 тысяч гривен.

«Она рассказала, что дочь заявительницы в больнице и срочно нуждается в неотложной операции, которая стоит больших денег. Испуганная пенсионерка согласилась, считая, что таким образом спасает дочь. Так что, когда к ней домой пришла неизвестная женщина, киевлянка передала ей все сбережения – 36 тысяч гривен. Поняв через некоторое время, что ее обманули, пенсионерка сообщила в полицию», – отмечают правоохранители.

Мошенницу задержали по горячим следам. Ею оказалась 38-летняя уроженка Днепропетровщины, ранее неоднократно привлекаемая к уголовной ответственности за подобные преступления.

Похищенные средства правоохранители вернули заявительнице, а фигурантке сообщили о подозрении по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт правоохранители направили в Голосеевский районный суд.

«Полиция Киева в очередной раз обращается к гражданам – заботьтесь о своих близких и рассказывайте им о подобных схемах мошенничества, чтобы они не стали жертвами преступления», – говорится в сообщении правоохранителей.

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