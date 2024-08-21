Заключение ВВК имеет определенный срок действия: когда нужно повторно проходить медкомиссию

Граждане, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года.

В Тернопольском областном ТЦК и СП напомнили, кому и когда нужно проходить военно-врачебную комиссию.

Так, решения военно-врачебных комиссий действительны в течение 1 года, а граждане, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года. Об этом рассказал начальник медицинской службы Тернопольского областного ТЦК, лейтенант медицинской службы Олег Фарион, сообщает Тернопольская ОГА.

Он пояснил, что постановление ВВК имеет срок действия. То есть, в учетных целях – 5 лет, во время призыва на военную службу в особый период – 1 год.

Отмечается, если военнообязанный пользуется правом на отсрочку и имеет медицинское освидетельствование до 5 лет, тогда повторно проводить не стоит. Другие случаи, если военнообязанный самостоятельно хочет повторно пройти ВВК в связи с изменением состояния здоровья, тогда такое медицинское освидетельствование будет проведено вне очереди.

Во время действия особого периода военнообязанный осматривается терапевтом, хирургом, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом и психиатром. Лицам старше 40 лет в обязательном порядке производится запись ЭКГ.

Основными документами, определяющими создание, организацию и проведение мероприятий по военно-врачебной экспертизе, являются Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины утверждено приказом Министра обороны Украины от 14.08.2008 № 402 с изменениями.

Также Олег Фарион объяснил, что делать в случае несогласия с решением ВВК.

«Пригодность к военной службе это такое состояние здоровья и физического развития, что позволяет исполнять обязанности военной службы, поэтому пригодный на сегодняшний день абсолютно не тождественен с диагнозом «здоровый». Однако до 60 дней вы можете обжаловать постановления районного (городского) ТЦК и СП в областной ВВК областного ТЦК и СП. Постановления областной ВВК могут быть обжалованы в штатной ВВК региона», - указал он.

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