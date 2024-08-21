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Будут судить должностное лицо Приморского ТЦК Одессы за организацию многомиллионного механизма заработка на уклонистах

15:24, 21 августа 2024
Как отмечают правоохранители, на этой схеме фигурант заработал не менее 1 млн долларов, продав свои «услуги» от 4,5 до 7 тысяч долларов.
Будут судить должностное лицо Приморского ТЦК Одессы за организацию многомиллионного механизма заработка на уклонистах
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В суд направили обвинительный акт в отношении чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, организовавшего масштабный механизм заработка на военнообязанных, желающих избежать мобилизации. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, с июля 2023 года начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных «Оберег» и «откорректировал» данные по 138 военнообязанным, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Как отмечают правоохранители, на этой схеме фигурант заработал минимум 1 млн долларов, продав свои «услуги» от 4,5 до 7 тыс. долларов.

«ГБР установило всех лиц, успевших воспользоваться схемой. Часть из них успела уехать за границу. При проведении совместных мероприятий ДБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонявшиеся на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных», - говорится в сообщении.

Чиновника обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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