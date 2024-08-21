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Судитимуть посадовця Приморського ТЦК Одеси за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах

15:24, 21 серпня 2024
Як зазначають правоохоронці, на цій схемі фігурант заробив щонайменше 1 млн доларів, продававши свої «послуги» від 4,5 до 7 тисяч доларів.
Судитимуть посадовця Приморського ТЦК Одеси за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах
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До суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на військовозобов‘язаних, охочих уникнути мобілізації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, з липня 2023 року начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Як зазначають правоохоронці, на цій схемі фігурант заробив щонайменше 1 млн доларів, продававши свої «послуги» від 4,5 до 7 тис. доларів.

«ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних», - йдеться у повідомленні.

Посадовця обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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