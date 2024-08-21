Судитимуть посадовця Приморського ТЦК Одеси за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах

До суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на військовозобов‘язаних, охочих уникнути мобілізації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, з липня 2023 року начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.
Як зазначають правоохоронці, на цій схемі фігурант заробив щонайменше 1 млн доларів, продававши свої «послуги» від 4,5 до 7 тис. доларів.
«ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних», - йдеться у повідомленні.
Посадовця обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.