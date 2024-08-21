Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии недвижимости и земли у граждан и бизнеса

При этом вводится запрет на судебное обжалование принудительного изъятия касательно земельных участков в Закарпатской области.

Парламент принял закон от Кабмина, полностью изменяющий принципы принудительного изъятия земли у граждан и бизнеса. Речь идет о законопроекте Кабмина об использовании земельных участков для развития цифровой инфраструктуры №9549, который был подан относительно недавно, 1 августа, и очень «оперативно» прошел через комитеты, в частности, Комитет по аграрной и земельной политике. При этом ко второму чтению проект переписали.

Как отметил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис, «только что Рада 228 голосами поддержала принудительное изъятие недвижимости и земли у физических и юридических лиц. При этом в конкретном случае запретила обжаловать в суде такие решения в Закарпатской области!» – отметил он и указал на нарушение этим законом Конституции.

Игорь Фрис добавил, что голосовал против и готовит постановление об отмене закона.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк привел соответствующие цитаты из проекта, по которым запрещается судебное обжалование принудительного изъятия.

На это указало и Главное юридическое управление Верховной Рады, которому пришлось в крайне сжатые сроки осуществить юридическую экспертизу проекта.

«По результатам юридической экспертизы отмечаем, что ряд его положений не отвечает Конституции Украины и не согласуется с законами», - отметили в ГЮУ.

Замечания вызывают изменения в Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», которые не учитывают предмет Закона об отчуждении.

Так, анализ статьи 14-1 Закона об отчуждении (в редакции законопроекта) свидетельствует, что в целом эти положения регулируют общественные отношения относительно отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости

При этом такие объекты не возвращаются владельцам даже если сохранились.

Законом внесены изменения, определяющие особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области. Этими изменениями предполагается:

возможность принудительного отчуждения по мотивам общественной необходимости по решению Закарпатской облгосадминистрации в течение действия правового режима военного положения в Украине, в частности, земельных участков и других объектов недвижимого имущества частной и коммунальной собственности;

установление запрета на обжалование в суд решений Закарпатской облгосадминистрации о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества и т.п.

«В контексте таких изменений отмечаем, что установление любых исключений (как указано в законопроекте – особенностей) из общих правил принудительного отчуждения объектов права собственности в течение действия правового режима военного положения в Украине на территории отдельной административно-территориальной единицы Украины, а именно Ужгородского района Закарпатской области является нарушением требований части четвертой статьи 13 Конституции Украины относительно равенства всех субъектов права собственности перед законом» - отметили в ГЮУ.

«Также отмечаем, что предлагаемый законопроектом подход по установлению запрета на обжалование в суд решений Закарпатской ОГА не обеспечивает защиты прав собственника принудительно отчуждаемого имущества может привести к их нарушению и невозможности собственника защитить свои законные интересы», - добавили там.

Кроме того, согласно положению новой статьи 14-1 Закона об отчуждении (в редакции законопроекта) перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, определяется Кабинетом Министров Украины по ходатайству Закарпатской облгосадминистрации.

Пока текст закона доступен только в виде сравнительной таблицы ко второму чтению в редакции Комитета. Ниже приводим ее полностью, а также приводим вывод ГЮУ.

Также напомним, что 18 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект 11335, согласно которому земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения, леса, земли историко-культурного назначения собираются в упрощенном порядке передать земель обороны для размещения воинских частей и военных учреждений.

Автор: Наталья Мамченко

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