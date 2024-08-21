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Германия продолжит поддерживать Украину даже в случае изменений в политике США, – вице-канцлер Германии

16:10, 21 августа 2024
Германия готова поддерживать Украину без «если» и «но» – Роберт Габек.
Германия продолжит поддерживать Украину даже в случае изменений в политике США, – вице-канцлер Германии
Источник фото: АРА
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Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заверил, что Берлин останется на стороне Украины, независимо от возможных изменений в политике США. Даже если Дональд Трамп снова станет президентом и заблокирует помощь Украине, Германия будет продолжать оказывать поддержку. Об этом Габек заявил в интервью Berliner Morgenpost.

Чиновник подчеркнул, что помощь Украине будет предоставляться «без каких-либо «если» и «но». На вопрос, останется ли поддержка стабильной в случае, если США прекратят помощь, он ответил: «Мы не оставим Украину в одиночестве».

По словам Габека, Большая семерка уже обеспечила все необходимые механизмы, чтобы Украина могла получить финансовую помощь для приобретения вооружения. Он отметил, что до конца года Украина получит 50 миллиардов евро, а еще 4 миллиарда будут доступны из федерального бюджета Германии на следующий год.

Габек добавил, что если эти планы не сработают, «нам придется обсудить это еще раз». Он подчеркнул, что обязательства перед Украиной остаются неизменными и поддержку будут оказывать при любых условиях.

Когда его спросили о возможности объявления чрезвычайного бюджетного положения для дополнительных долгов, Габек отметил, что не хочет спекулировать на эту тему, «поддержка Украины является широкой в партиях «светофоров», только помните, что европейский политик Мари-Агнес Штрак-Циммерманн является решительной сторонницей Украины». Однако он отметил широкую поддержку Украины среди политических сил в Германии, в частности в коалиции, к которой принадлежит и партия Зеленых.

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