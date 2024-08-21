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Німеччина продовжить підтримувати Україну навіть у разі змін у політиці США, – віцеканцлер Німеччини

16:10, 21 серпня 2024
Німеччина готова підтримувати Україну без «якщо» і «але» – Роберт Габек.
Німеччина продовжить підтримувати Україну навіть у разі змін у політиці США, – віцеканцлер Німеччини
Джерело фото: АРА
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Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запевнив, що Берлін залишиться на боці України, незалежно від можливих змін у політиці США. Навіть якщо Дональд Трамп знову стане президентом і заблокує допомогу Україні, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку. Про це Габек заявив в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

Посадовець підкреслив, що допомога Україні надаватиметься «без будь-яких «якщо» та «але». На питання, чи залишиться підтримка стабільною у випадку, якщо США припинять допомогу, він відповів: «Ми не залишимо Україну наодинці».

За словами Габека, Велика сімка вже забезпечила всі необхідні механізми, щоб Україна могла отримати фінансову допомогу для придбання озброєння. Він зазначив, що до кінця року Україна отримає 50 мільярдів євро, а ще 4 мільярди будуть доступні з федерального бюджету Німеччини на наступний рік.

Габек додав, що якщо ці плани не спрацюють, «нам доведеться обговорити це ще раз». Він підкреслив, що зобов'язання перед Україною залишаються незмінними і підтримку надаватимуть за будь-яких умов.

Коли його запитали про можливість оголошення надзвичайного бюджетного стану для додаткових боргів, Габек зазначив, що не хоче спекулювати на цю тему, «підтримка України є широкою в партіях «світлофорів», лише пам’ятайте, що європейський політик Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн є рішучою прихильницею України». Проте він наголосив на широкій підтримці України серед політичних сил у Німеччині, зокрема в коаліції, до якої належить і партія Зелених.

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