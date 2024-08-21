Обрано голову Жашківського районного суду Черкаської області

Суд очолила Юлія Коцюбинська.

Фото: Жашківський райсуд Черкаської області

20 серпня відбулися збори суддів Жашківського районного суду Черкаської області, на яких розглядалось питання обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування суддів Жашківського районного суду Черкаської області головою суду обрано Юлію Коцюбинську.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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