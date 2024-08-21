Избран председатель Жашковского районного суда Черкасской области

Суд возглавила Юлия Коцюбинская.

Фото: Жашковский райсуд Черкасской области

20 августа состоялось собрание судей Жашковского районного суда Черкасской области, на котором рассматривался вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования судей Жашковского районного суда Черкасской области председателем суда избрана Юлия Коцюбинская.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.