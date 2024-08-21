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Рішення ВЛК має певний термін дії: коли потрібно повторно проходити медкомісію

14:02, 21 серпня 2024
Громадяни, які мали статус «обмежено придатний» повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.
Рішення ВЛК має певний термін дії: коли потрібно повторно проходити медкомісію
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У Тернопільському обласному ТЦК та СП нагадали, кому і коли потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Так, рішення військово-лікарських комісій дійсні протягом 1 року, а громадяни, які мали статус «обмежено придатний» повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Про це розповів начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК, лейтенант медичної служби Олег Фаріон, передає Тернопільська ОДА.

Він пояснив, що постанова ВЛК має певний термін дії. Тобто, в облікових цілях – 5 років, під час призову на військову службу в особливий період – 1 рік.

Нагошодується, якщо військовозобов'язаний користується правом на відстрочку і має медичний огляд до 5 років, тоді повторно проводити не варто. Інші випадки, якщо військовозобов’язаний самостійно хоче повторно пройти ВЛК у зв’язку зі зміною стану здоров’я, тоді такий медичний огляд буде проведено позачергово.

Під час дії особливого періоду, військовозобов’язаний оглядається терапевтом, хірургом, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом і психіатром. Особам старше 40 років в обов’язковому порядку проводять запис ЕКГ.

Основними документами, які визначають створення, організацію та проведення заходів з військово-лікарської експертизи є Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України  затверджене наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 №402 зі змінами.

Також Олег Фаріон пояснив, що робити в разі непогодження з рішенням ВЛК.

«Придатність до військової служби це такий стан здоров’я та фізичного розвитку, що дозволяє виконувати обов’язки військової служби, тому придатний на сьогодні абсолютно не тотожний з діагнозом «здоровий». Проте, до 60 днів ви можете оскаржити постанови районного (міського) ТЦК та СП в обласній ВЛК обласного ТЦК та СП. Постанови обласної ВЛК можуть бути оскаржені в штатній ВЛК регіону»,  —вказав він.

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