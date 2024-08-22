«Вашій доньці терміново потрібні гроші на операцію»: у Києві судитимуть жінку, яка ошукала 82-річну пенсіонерку

Зловмисниця зателефонувала до літньої жінки на стаціонарний телефон і, представившись лікаркою, повідомила старенькій, що її донька терміново потребує невідкладної операції, яка коштує великих грошей.

У Києві оголосили про підозру жінці, яка виманила у 82-річної пенсіонерки всі її заощадження, використавши відому шахрайську схему. Про це повідомляє поліція Києва.

Зловмисниця зателефонувала до літньої жінки на стаціонарний телефон і, представившись лікаркою, повідомила старенькій, що її донька терміново потребує невідкладної операції, яка коштує великих грошей.

Інцидент трапився у квітні 2024 року. Літня киянка, яка звернулася до Голосіївського управління поліції, повідомила, що невідома особа забрала у неї 36 тисяч гривень.

«Вона розповіла, що донька заявниці у лікарні та терміново потребує невідкладної операції, яка коштує великих грошей. Налякана пенсіонерка погодилась, вважаючи, що таким чином рятує доньку. Тож, коли до неї додому прийшла невідома жінка, киянка передала їй всі заощадження – 36 тисяч гривень. Зрозумівши через деякий час, що її ошукали, пенсіонерка повідомила у поліцію», – зазначають правоохоронці.

Шахрайку затримали по гарячих слідах. Нею виявилась 38-річна уродженка Дніпропетровщини, яку раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

Викрадені кошти правоохоронці повернули заявниці, а фігурантці повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до Голосіївського районного суду.

«Поліція Києва вкотре звертається до громадян – піклуйтесь про своїх близьких і розповідайте їм про подібні схеми шахрайства, аби вони не стали жертвами злочину», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

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