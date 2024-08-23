Через Дію за рік оформлено 32 тисячі кваліфікаційних документів для моряків

Впровадження онлайн-процедур значно прискорило і спростило процес оформлення документів, а також усунуло корупційні ризики.

Протягом року через портал Дія було оформлено понад 32 тисячі кваліфікаційних документів для моряків, зокрема дипломів та свідоцтв фахівця. Онлайн-послуги включають подачу заяв на присвоєння або підтвердження звання, запис на комп'ютерне тестування CES 6.0, а також подачу скарг у разі відмови в отриманні кваліфікаційного документа. Майже половина заяв подається онлайн. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підбило підсумки року роботи цифрових послуг для моряків на порталі Дія.

«Цифровізація процесів дипломування унеможливила корупційні ризики та в рази пришвидшила процес оформлення документів з будь-якої точки світу», — зазначив представник Міністерства розвитку громад.

Система електронного трекінгу дозволяє в реальному часі відслідковувати обробку кожної заяви, забезпечуючи прозорість процесу. За рік через портал було подано 631 апеляційну скаргу, з яких 152 були схвалені.

З початку роботи системи до іспитів CES 6.0 вже зареєструвалося близько 6000 осіб, які можуть проходити їх в Україні або за кордоном. У планах подальші кроки реформування, такі як розширення звань для моряків на порталі та модернізація процесу роботи Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту.

Електронні послуги для моряків реалізуються у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України за сприяння Проєкту «Підтримка цифрової трансформації».

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