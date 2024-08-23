На Чернігівщині в каналізаційній шахті загинула сім'я — батько, мати та 17-річний син

У Чернігівській області рятувальники дістали з каналізаційної шахти тіла трьох людей. Про це повідомляє Нацполіція та ДСНС.
«22 серпня близько 15 години до поліції надійшла інформація про те, що у місті Новгород-Сіверський в каналізаційну шахту на території приватного домогосподарства впали троє людей: батько, мати та їхній 17-річний син. Всі троє, на жаль, загинули», — йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, люди загинули.
Поліція встановлює всі обставини трагедії.
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