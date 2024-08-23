На Чернігівщині в каналізаційній шахті загинула сім'я — батько, мати та 17-річний син

Попередньо відомо, що члени сім’ї, намагаючись витягнути один одного, по черзі провалилися у шахту всередині гаражу.

У Чернігівській області рятувальники дістали з каналізаційної шахти тіла трьох людей. Про це повідомляє Нацполіція та ДСНС.

«22 серпня близько 15 години до поліції надійшла інформація про те, що у місті Новгород-Сіверський в каналізаційну шахту на території приватного домогосподарства впали троє людей: батько, мати та їхній 17-річний син. Всі троє, на жаль, загинули», — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, люди загинули.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

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