На Черниговщине в канализационной шахте погибла семья — отец, мать и 17-летний сын

Предварительно известно, что члены семьи, пытаясь вытащить друг друга, поочередно провалились в шахту внутри гаража.

В Черниговской области спасатели достали из канализационной шахты тела трех человек. Об этом сообщает Нацполиция и ГСЧС.

«22 августа около 15 часов в полицию поступила информация о том, что в городе Новгород-Северский в канализационную шахту на территории частного домохозяйства упали три человека: отец, мать и их 17-летний сын. Все трое, к сожалению, погибли», – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что члены семьи поочередно провалились в шахту внутри гаража. Пытаясь вытащить друг друга, люди погибли.

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

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