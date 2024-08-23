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В Тернопольской области задержали организатора фиктивных браков для уклонистов

20:49, 23 августа 2024
На Тернопольщине разоблачили новый канал переправки уклонистов через границу.
В Тернопольской области задержали организатора фиктивных браков для уклонистов
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На Тернопольщине разоблачен еще один канал переправки уклонистов через границу. Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

За процессуального руководства Чертковской окружной прокуратуры следователями полиции было сообщено о подозрении жительнице Черткова по статье 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Следствие установило, что подозреваемая неоднократно помогала уклонистам заключать фиктивные браки с женщинами, которые имеют установленную группу инвалидности. Это позволяло мужчинам беспрепятственно отправляться в «свадебное путешествие» в страны ЕС и не возвращаться в Украину.

Во время обыска в ее доме были изъяты мобильный телефон и другие доказательства противоправной деятельности.

За организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенного несколько раз, подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.

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