На окраине Киева с помощью дрона спасли 12-летнего парня, застрявшего в болоте

Когда парня вывели на твердую поверхность, он очень замерз, был полностью покусан слепнями и пиявками, с изрезанными камышом ногами.

В Киевской области с помощью дрона спасли застрявшего в болоте 12-летнего парня. Спасательная операция была проведена на окраине Киева.

Сообщение о помощи поступило от самого парня. Подросток рассказал, что больше трех часов бродит по болоту и не может найти выход.

«На место срочно выехали спасатели. Все время с Олегом поддерживали телефонную связь, подбадривали его и пытались сориентироваться на месте. Оказалось, что болотистая территория полностью заросла высоченным камышом и кустами. Подняли дрон. Сначала пытались привлечь парня сиренами пожарного авто, но он их не слышал. После нескольких безуспешных попыток дрон все же нашел Олега и повис над ним. Паренек, который к тому времени уже по пояс застрял в грязи и не мог двигаться, держался мужественно и пытался помогать в поисках», - пишут в ГСЧС.

Спасатели пошли по болоту за дроном, висевшим над малым путешественником.

Когда парня вывели на твердую поверхность, он очень замерз, был полностью покусан слепнями и пиявками, с изрезанными камышом ногами. Одежду мальчика и обувь затянуло в болото. Но он держался мужественно и еще пытался с научной точки зрения рассказать спасателям, почему же он оказался в болоте.

Спасатели поочередно несли мальчика на себе.

На суше уже ждали отец и медицинская помощь, которая понадобилась и путешественнику, и спасателю.

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