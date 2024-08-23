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На околиці Києва за допомогою дрона врятували 12-ти річного хлопця, що застряг у болоті

20:18, 23 серпня 2024
Коли хлопця вивели на тверду поверхню, він дуже змерз, був повністю покусаний гедзями та п’явками, з порізаними очеретом ногами.
На околиці Києва за допомогою дрона врятували 12-ти річного хлопця, що застряг у болоті
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У Київській області за допомогою дрона врятували 12-ти річного хлопця, що застряг у болоті. Рятувальну операція була проведена на околиці Києва.

Повідомлення про допомогу надійшло від самого хлопця. Підліток розповів, що більше трьох годин блукає по болоту і не може знайти вихід.

«На місце терміново виїхали рятувальники. Весь час з Олегом підтримували телефонний зв’язок, підбадьорювали його та намагалися зорієнтуватися на місці. Виявилось, що болотиста територія повністю заросла височенним очеретом і кущами. Підняли дрон. Спочатку намагались привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Після декількох безуспішних спроб дрон все ж таки знайшов Олега і завис над ним. Хлопчина, який на той час вже по пояс застряг в багнюці і не міг рухатися, тримався мужньо і намагався допомагати в пошуках», - пишуть у ДСНС.

Рятувальники пішли по болоту за дроном, який висів над малим мандрівником.

Коли хлопця вивели на тверду поверхню, він дуже змерз, був повністю покусаний гедзями та п’явками, з порізаними очеретом ногами. Одяг хлопчика і взуття затягнуло в болото. Але він тримався мужньо і ще намагався з наукової точки зору розповісти рятувальникам чому ж він опинився в болоті.

Рятувальники по черзі несли хлопчика на собі.

На суходолі уже чекали батько та медична допомога, яка знадобилась і мандрівнику, і рятувальнику.

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