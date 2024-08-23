Конгресмени США відвідали українських прикордонників на лінії зіткнення

Американські конгресмени ознайомились з діяльністю українських прикордонників.

Джерело фото: ДПСУ

Конгресмени Роберт Віттман і Девід Трон разом із Тимчасово повіреним у справах Посольства США в Україні Робертом Нідхемом ознайомилися з поточними завданнями, які виконують прикордонники на державному кордоні та на лінії зіткнення. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Під час зустрічі Голова ДПСУ генерал-лейтенант Сергій Дейнеко подякував американським представникам за їхній візит. Він також розповів, як російська агресія вплинула на роботу прикордонної служби та як підтримка США сприяла її реформуванню та переозброєнню відповідно до стандартів ЄС і НАТО.

Американські конгресмени відзначили значний прогрес, якого досягла Держприкордонслужба в розвитку, і підкреслили її важливу роль у забезпеченні регіональної та національної безпеки.

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