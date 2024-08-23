Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Латвія передасть Україні найбільшу партію дронів від своїх виробників та обіцяє підтримку до перемоги

19:42, 23 серпня 2024
Латвія відправить Україні 1400 безпілотників.
Латвія передасть Україні найбільшу партію дронів від своїх виробників та обіцяє підтримку до перемоги
Джерело фото: armyfm
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Латвія готується передати Україні найбільшу партію безпілотників власного виробництва – 1400 дронів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі Х 23 серпня.

За словами міністра, цим постачанням завершується закупівля понад 2700 безпілотників, здійснена Міністерством оборони Латвії для допомоги Україні. Загалом, у рамках міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3000 бойових безпілотників різних типів.

«Таким чином завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України», – написав він.

Спрудс підкреслив, що Латвія й надалі підтримуватиме Україну аж до перемоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю, зможуть подавати документи через ЦНАП для встановлення факту безпосередньої участі в обороні

Кабмін вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Україна знову почне продавати електроенергію за кордон – Укренерго

З 25 серпня Україна планує відновити продаж електроенергії до сусідніх країн.

Верховний Суд пояснив, які докази мають дослідити суди у справах про невиплату військовослужбовцям 100 тисяч грн

Військовослужбовець звернувся до суду у звʼязку з невиплатою йому винагороди у 100 тисяч грн на тій підставі, що його участь у бойових діях підтверджується довідкою військової частини, яка не відповідає формі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду