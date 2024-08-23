Латвія передасть Україні найбільшу партію дронів від своїх виробників та обіцяє підтримку до перемоги

Латвія відправить Україні 1400 безпілотників.

Джерело фото: armyfm

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Латвія готується передати Україні найбільшу партію безпілотників власного виробництва – 1400 дронів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі Х 23 серпня.

За словами міністра, цим постачанням завершується закупівля понад 2700 безпілотників, здійснена Міністерством оборони Латвії для допомоги Україні. Загалом, у рамках міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3000 бойових безпілотників різних типів.

«Таким чином завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України», – написав він.

Спрудс підкреслив, що Латвія й надалі підтримуватиме Україну аж до перемоги.

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