Латвия передаст Украине крупнейшую партию дронов от своих производителей и обещает поддержку до победы

Латвия отправит Украине 1400 беспилотников.

Источник фото: armyfm

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Латвия готовится передать Украине крупнейшую партию беспилотников собственного производства - 1400 дронов. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети Х 23 августа.

По словам министра, этой поставкой завершается закупка более 2700 беспилотников, осуществленная Министерством обороны Латвии для помощи Украине. В общем, в рамках международной коалиции дронов, Латвия уже передала Украине 3000 боевых беспилотников различных типов.

«Таким образом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины», - написал он.

Спрудс подчеркнул, что Латвия и в дальнейшем будет поддерживать Украину вплоть до победы.

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