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СБУ и Нацполиция задержали подозреваемых, продававших трофейное вооружение и боеприпасы криминалитету

20:00, 23 августа 2024
Правоохранители предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в пяти регионах Украины.
СБУ и Нацполиция задержали подозреваемых, продававших трофейное вооружение и боеприпасы криминалитету
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Служба безопасности Украины заявила, что вместе с Нацполицией задержала две группы черных оружейников, которые продавали трофейные арсеналы криминалитету. Как говорится в сообщении, группировка была нейтрализована на Киевщине, а также в Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

По информации правоохранителей, злоумышленники пытались нелегально продать криминалитету боевые средства поражения, которые находили в деоккупированных регионах Украины.

Среди изъятого у фигурантов – арсенал российских автоматов Калашникова, боевых гранат и более 50 тыс. патронов разного калибра.

Так, на территории столичного региона, Львовщины, Ровно и Буковины задержаны сразу девять человек.

«Под видом волонтеров они вывозили трофейные образцы вооружений с мест бывших боестолкновений. Затем фигуранты восстанавливали боевые характеристики поврежденного оружия в подпольных мастерских, которые обустраивали в одном из гаражных кооперативов столицы. В дальнейшем злоумышленники подыскивали потенциальных покупателей средств поражения через личные связи в криминальных кругах», - пишут в СБУ.

Также там сообщают, что для конспирации «заказ» отправляли по почте, а деньги за него получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Таким образом, фигуранты пытались продать партию автоматов и пистолетов с патронами к ним. Но сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили «схему» и заблокировали ее на начальном этапе.

Кроме того, во Львовской и Ровенской областях «на горячем» задержано трех лиц еще одной группировки, которая пыталась подпольно продать боевые гранаты.

Во время обыска по местам жительства задержанных дополнительно обнаружено:

  • партию автоматов и пистолетов с комплектующими;
  • десятки тыс. патронов разного калибра;
  • почти 10 млн грн, предположительно полученных преступным путем.

По данным следствия, фигуранты подыскивали своих клиентов через собственные «рекламные» объявления в даркнете.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

После проведения процессуальных действий все изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на нужды ВСУ.

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