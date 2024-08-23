СБУ и Нацполиция задержали подозреваемых, продававших трофейное вооружение и боеприпасы криминалитету

Служба безопасности Украины заявила, что вместе с Нацполицией задержала две группы черных оружейников, которые продавали трофейные арсеналы криминалитету. Как говорится в сообщении, группировка была нейтрализована на Киевщине, а также в Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
По информации правоохранителей, злоумышленники пытались нелегально продать криминалитету боевые средства поражения, которые находили в деоккупированных регионах Украины.
Среди изъятого у фигурантов – арсенал российских автоматов Калашникова, боевых гранат и более 50 тыс. патронов разного калибра.
Так, на территории столичного региона, Львовщины, Ровно и Буковины задержаны сразу девять человек.
«Под видом волонтеров они вывозили трофейные образцы вооружений с мест бывших боестолкновений. Затем фигуранты восстанавливали боевые характеристики поврежденного оружия в подпольных мастерских, которые обустраивали в одном из гаражных кооперативов столицы. В дальнейшем злоумышленники подыскивали потенциальных покупателей средств поражения через личные связи в криминальных кругах», - пишут в СБУ.
Также там сообщают, что для конспирации «заказ» отправляли по почте, а деньги за него получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.
Таким образом, фигуранты пытались продать партию автоматов и пистолетов с патронами к ним. Но сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили «схему» и заблокировали ее на начальном этапе.
Кроме того, во Львовской и Ровенской областях «на горячем» задержано трех лиц еще одной группировки, которая пыталась подпольно продать боевые гранаты.
Во время обыска по местам жительства задержанных дополнительно обнаружено:
По данным следствия, фигуранты подыскивали своих клиентов через собственные «рекламные» объявления в даркнете.
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
После проведения процессуальных действий все изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на нужды ВСУ.
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