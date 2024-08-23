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Штраф до 68 тысяч гривен и лишение свободы до 3 лет – наказание за надругательство над государственными символами

14:19, 23 августа 2024
В Винницкой области к двум годам тюрьмы приговорили мужчину, который вытер о флаг руки, и женщину, которая сорвала флаг с админздания, написала на нем оскорбительный текст и бросила его на землю.
Штраф до 68 тысяч гривен и лишение свободы до 3 лет – наказание за надругательство над государственными символами
Источник фото: Depositphotos
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23 августа Украина отмечает День Государственного Флага. Винницкий апелляционный суд напоминает, что почитание государственных символов является обязанностью каждого гражданина, о чем говорится в статье 65 Конституции Украины.

За публичное надругательство над Государственным Флагом, Гербом или Гимном Украины предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 338 Уголовного кодекса Украины, за такое нарушение грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен, пробационный надзор до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Одним из примеров такого дела является решение Липовецкого районного суда от 2020 года. Мужчину оштрафовали на 850 гривен за то, что он сорвал флаг со школы, топтал его и выбросил в кустарник.

В 2021 году в Тыврове мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, снял флаг возле мемориальной доски и вытер о него испачканные маслом руки. Суд назначил ему два года лишения свободы, но освободил от наказания с полуторагодовым испытательным сроком.

В прошлом году Винницкий районный суд признал виновной женщину, которая сорвала флаг с административного помещения, написала на нем оскорбительный текст и бросила его на землю. Она также получила два года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Сейчас Ильинецкий районный суд рассматривает новое дело о надругательстве над государственными символами. Следующее заседание запланировано на 9 сентября.

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