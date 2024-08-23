У Польщі розгорівся корупційний скандал, пов'язаний із закупівлею генераторів для України

Під підозрою опинився чиновник, який отримав орден від Президента Володимира Зеленського.

В Польше разразился коррупционный скандал, связанный со снабжением генераторов для Украины. Бывшему председателю Агентства стратегических резервов Михалу Кучмеровскому был заочно вынесен арест. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Указывается, что по ходатайству прокуратуры суд уже избрал временный арест бывшему президенту правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михалу Кучмеровскому по делу о реализации гранта ЕС в размере 114 миллионов евро на поставку генераторов для нужд Украины. В дальнейшем задержание позволит инициировать розыск Кучмеровского с ордером на арест.

Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий резко отреагировал на арест Михаила Кучмеровского. По его словам, его задержание является якобы «политической местью» правительства Туска ему и его коллегам.

«Сегодня у нас есть еще один акт вероломной политической мести банды Дональда Туска. На этот раз жертвой стал бывший президент правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровский», — отметил Моравецкий.

Моравецкий напоминает, что бывшего главу РАРС отметили орденами президенты Польши и Украины.

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