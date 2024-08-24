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В Барселоне запустили мобильный паспортный сервис для украинцев

07:36, 24 августа 2024
Украинцы в Барселоне могут обратиться за ID-картами и загранпаспортами.
В Барселоне запустили мобильный паспортный сервис для украинцев
Источник фото: Visit Ukraine
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В Барселоне заработал мобильный паспортный сервис для украинцев. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным ГП «Документ», в тестовом режиме в городе начал действовать мобильный сервис, где украинцы могут оформить или обменять ID-карту или загранпаспорт. Услуги доступны в специально оборудованных микроавтобусах. Граждане могут обращаться в случае потери документов, их похищения, окончания срока действия, изменения информации и в других случаях.

Мобильный пункт расположен по адресу: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona. Сервис работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Во время тестового периода услуги предоставляются в порядке живой очереди.

Детали о графике работы, адреса и возможность записи в электронной очереди доступны на сайте ГП «Документ».

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