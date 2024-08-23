Еще один атомный энергоблок досрочно вышел из ремонта, его уже подключили к системе

Подключение должно помочь сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии.

Источник фото: ДТЕК

Из планового ремонта досрочно вышел еще один атомный блок. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Как отмечается, атомный блок, который додаст 1000 МВт мощности и стабильности энергосистемы и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей, уже подключили к энергосистеме.

«Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии.

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