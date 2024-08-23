Ще один атомний енергоблок достроково вийшов з ремонту, його вже підключили до системи

Підключення має допомогти збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.

Джерело фото: ДТЕК

З планового ремонту достроково вийшов ще один атомний блок. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Як зазначається, атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів, уже під’єднали до енергосистеми.

«Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.

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