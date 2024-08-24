Прикордонники попереджають про затримки на кордоні з Польщею

Із 26 серпня стартують ремонтні роботи в пункті пропуску «Шегині».

На українсько-польському кордоні можливе сповільнення руху через ремонтні роботи. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Ремонт розпочнеться 26 серпня о 9:00 в пункті пропуску «Шегині». Роботи триватимуть півтора місяця та охоплять дві смуги руху, призначені для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з України.

ДПСУ закликає громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей, оскільки ремонтні роботи можуть спричинити затримки на кордоні.

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