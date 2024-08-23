Денис Шмигаль доручив Міноборони та МОЗ розібратися, чому поранені військовослужбовці змушені ходити на ВЛК

За словами Шмигаля, якщо ж поранені військовослужбовці справді самі ходять, то «система не працює».

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони та Міністерству охорони здоров'я розібратися із ситуаціями, коли поранені військовослужбовці змушені самостійно ходити на військово-лікарські комісії (ВЛК).

За словами Шмигаля на «годині запитань до Уряду» у Верховній Раді, прийняті усі документи, аби ВЛК ходила до військовослужбовців, а не навпаки. Якщо ж поранені військовослужбовці справді самі ходять, то «система не працює».

«У нас усі документи прийняті, коли ВЛК ходить до військовослужбовців, які є пораненими. ВЛК має приходити до ліжка, а військовослужбовець поранений взагалі не має ходити на ВЛК. Якщо те, що ви говорите правда, то система не працює, і я одразу даю завдання Міністерству оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів», - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо проходження ВЛК пораненими військовослужбовцями.

Прем'єр наголосив, що абсолютно неприпустимо, щоб поранений боєць стояв у чергах на проходження ВЛК.

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