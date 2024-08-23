Денис Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться, почему раненые военнослужащие вынуждены ходить на ВЛК

По словам Шмыгаля, если раненые военнослужащие действительно сами ходят, то «система не работает».

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству обороны и Министерству здравоохранения разобраться с ситуациями, когда раненые военнослужащие вынуждены самостоятельно ходить на военно-врачебные комиссии (ВЛК).

По словам Шмыгаля на «часе вопросов к Правительству» в Верховной Раде, приняты все документы, чтобы ВЛК ходила к военнослужащим, а не наоборот. Если раненые военнослужащие действительно сами ходят, то «система не работает».

«У нас все документы приняты, когда ВЛК ходит к военнослужащим, которые являются ранеными. ВЛК должна приходить к постели, а военнослужащий раненый вообще не должен ходить на ВЛК. Если то, что вы говорите правда, то система не работает, и я сразу даю задачу Министерству обороны совместно с Министерством здравоохранения принять меры», - сказал Шмыгаль, отвечая на вопросы о прохождении ВЛК ранеными военнослужащими.

Премьер подчеркнул, что совершенно недопустимо, чтобы раненый боец ​​стоял в очередях на прохождение ВЛК.

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