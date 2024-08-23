Денис Шмигаль просит Минобороны объяснить ТЦК, что забирать водителей автобусов из рейсов – недопустимо

Премьер подчеркнул, что недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Минобороны разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов. Об этом глава Кабмина заявил на «часе вопросов правительству» в Верховной Раде 23 августа, передает «Интерфакс-Украина».

«Когда снимают ТЦК водителей из бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись», – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в июне пассажиры автобуса перекрывали трассу «Тернополь – Львов» из-за действий ТЦК. Полиция остановила автобус, двигавшийся по маршруту Тернополь-Львов. Поскольку у водителя отсутствовали военно-учетные документы, он был приглашен в ТЦК, где водителю вручили повестку на обновление учетных данных.

Также стало известно, что в Украине женщины будут безвозмездно готовить на водительниц городских автобусов.

Напомним, что в Николаеве скоратили количество коммунальных автобусов на маршрутах из-за нехватки водителей, вызванной мобилизацией.

Ранее глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха разъяснил особенности концепции экономического бронирования.

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