Неважно, сколько денег у работника, за экономическое бронирование будет платить работодатель, — Дмитрий Наталуха

Зарплата не повлияет на возможность работодателя забронировать подчиненного.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха разъяснил особенности концепции экономического бронирования. По его словам, за бронь будет платить работодатель, а потому нет никакого значения, сколько денег у самого рабочего.

«Вот в нашей модели ты можешь зарабатывать как сотрудник и 35 тысяч, и пять тысяч. И это не влияет на возможность работодателя тебя забронировать. То есть, единственный критерий — для работодателя ты должен быть действительно ценным, критическим сотрудником, от которого зависит работа предприятия.

Поэтому в этой модели платит не сам сотрудник за себя, что в принципе сразу исключает этот аргумент, что [забронированы] только те, у кого есть деньги. Нет, платит работодатель. Работодатель определяет, работодатель платит. Вот в этом базовая идея», — отметил он в эфире Radio NV.

Нардеп также отметил, что сейчас воюют даже те, кто был в списках Forbes, поэтому слова «воюют только бедные» не соответствуют действительности.

Но когда мы смотрим на тех, кто действительно мобилизовался и воюет, на людей, которые до этого возглавляли списки в Forbes, людей, которые имели очень успешные бизнесы, на людей, которые состоятельны и самодостаточны, но при этом они воюют, во-первых ; во-вторых, на тех ребят, которые воюют на передовой и имеют очень конкурентное денежное довольствие, мне кажется, что аргумент о «воюющих только бедных» отпадает сам собой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников. Верховная Рада 24 апреля приняла за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Если предприниматель будет удовлетворять таким критериям, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Также мы писала, что в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали законопроекты 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» и 11332, которые касаются экономического бронирования. В частности, законопроект 11332 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

Законопроект по экономическому бронированию позволит предприятиям обеспечить бронирование от 50% до 100% своих работников.

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