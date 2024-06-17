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Неважно, сколько денег у работника, за экономическое бронирование будет платить работодатель, — Дмитрий Наталуха

11:01, 17 июня 2024
Зарплата не повлияет на возможность работодателя забронировать подчиненного.
Неважно, сколько денег у работника, за экономическое бронирование будет платить работодатель, — Дмитрий Наталуха
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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха разъяснил особенности концепции экономического бронирования. По его словам, за бронь будет платить работодатель, а потому нет никакого значения, сколько денег у самого рабочего.

«Вот в нашей модели ты можешь зарабатывать как сотрудник и 35 тысяч, и пять тысяч. И это не влияет на возможность работодателя тебя забронировать. То есть, единственный критерий — для работодателя ты должен быть действительно ценным, критическим сотрудником, от которого зависит работа предприятия.

Поэтому в этой модели платит не сам сотрудник за себя, что в принципе сразу исключает этот аргумент, что [забронированы] только те, у кого есть деньги. Нет, платит работодатель. Работодатель определяет, работодатель платит. Вот в этом базовая идея», — отметил он в эфире Radio NV.

Нардеп также отметил, что сейчас воюют даже те, кто был в списках Forbes, поэтому слова «воюют только бедные» не соответствуют действительности.

Но когда мы смотрим на тех, кто действительно мобилизовался и воюет, на людей, которые до этого возглавляли списки в Forbes, людей, которые имели очень успешные бизнесы, на людей, которые состоятельны и самодостаточны, но при этом они воюют, во-первых ; во-вторых, на тех ребят, которые воюют на передовой и имеют очень конкурентное денежное довольствие, мне кажется, что аргумент о «воюющих только бедных» отпадает сам собой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников. Верховная Рада 24 апреля приняла за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Если предприниматель будет удовлетворять таким критериям, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Также мы писала, что в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали законопроекты 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» и 11332, которые касаются экономического бронирования. В частности, законопроект 11332 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

Законопроект по экономическому бронированию позволит предприятиям обеспечить бронирование от 50% до 100% своих работников.

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