Немає значення, скільки грошей у робітника, за економічне бронювання буде платити роботодавець, — Дмитро Наталуха

Зарплата не впливатиме на можливість роботодавця забронювати підлеглого.

Глова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха роз’яснив особливості концепції економічного бронювання. За його словами, за бронь буде платити роботодавець, а тому немає жодного значення, скільки грошей у самого робітника.

«От в нашій моделі ти можеш заробляти як співробітник і 35 тисяч, і п’ять тисяч. І це не впливає на можливість роботодавця тебе забронювати. Тобто єдиний критерій — для роботодавця ти маєш бути справді цінним, критичним співробітником, від якого залежить робота підприємства.

Тому в цій моделі платить не сам співробітник за себе, що в принципі одразу виключає цей аргумент, що [заброньовані] тільки ті, у кого є гроші. Ні, платить роботодавець. Роботодавець визначає, роботодавець платить. От в цьому полягає базова ідея», — зазначив він в ефірі Radio NV.

Нардеп також зауважив, що зараз воюють навіть і ті, хто був у списках Forbes, тому слова «воюють тільки бідні» не відповідають дійсності.

Але коли ми дивимося на тих, хто справді мобілізувався і воює, на людей, які до цього очолювали списки в Forbes, людей, які мали дуже успішні бізнеси, на людей, які є заможними і самодостатніми, але при цьому вони воюють, по-перше; по-друге, на тих хлопців, які воюють на передовій і мають дуже конкурентне грошове забезпечення, мені здається, що аргумент про «воюють тільки бідні» відпадає сам собою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати рекомендуватимуть Кабміну надати підприємствам з «клубу білого бізнесу» можливість бронювати до 25% працівників. Верховна Рада 24 квітня прийняла за основу законопроект 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

Також ми писали, що у Верховній Раді 11 червня зареєстрували законопроекти 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» та 11332, які стосуються економічного бронювання. Зокрема законопроект 11332 передбачає внесення змін до Податкового кодексу України «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

Законопроєкт щодо економічного бронювання дозволить підприємствам забезпечити бронювання від 50% до 100% своїх працівників.

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