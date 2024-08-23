Денис Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів — неприпустимо

Прем’єр наголосив, що неприпустимою є ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Міноборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів. Про це очільник Кабміну заявив на «годині запитань до уряду» у Верховній Раді 23 серпня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, у червні пасажири автобуса перекривали трасу «Тернопіль – Львів» через дії ТЦК. Поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили до ТЦК, де водію вручили повістку на оновлення облікових даних.

Також стало відомо, що в Україні жінок будуть безоплатно готувати на водійок міських автобусів.

Нагадаємо, що в Миколаєві скоротили кількість комунальних автобусів на маршрутах через нестачу водіїв, викликану мобілізацією.

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