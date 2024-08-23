Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

Фото: Кременчуцький Телеграф

Мужчина был признан негодным к военной службе и исключен из учета в соответствии с временным удостоверением военнообязанного, но при проверке через Резерв+ обнаружил, что он якобы «ограниченно годен». ТЦК обращение об исправлении данных в Реестре «Оберег» проигнорировал. После рассмотрения дела Одесский окружной административный суд обязал ТЦК рассмотреть заявления истца.

Обставини справи

Позивач звернувся з позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправною бездіяльність та зобов`язати ТЦК здійснити виправлення відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів (система «Оберіг»), з урахуванням інформації, яка вказана у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного, а саме пунктів:

- №5 військово-облікова спеціальність - 957032-А категорія 2;

- №12 Особливі відмітки - «не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на підставі ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

- №13 відмітки про військовий облік - знято з військового обліку (по хворобі) 18.03.2022 року;

- №14 18.03.2022 року виключений з військового обліку військовозобов`язаних на підставі ст. 66А Наказу МОУ №402-2008 року.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначив, що у системі «Оберіг» через додаток Резерв+ перевірив інформацію щодо своїх облікових даних та встановив, що вона є неповною та неточною, оскільки відповідно до відміток тимчасового посвідчення військовозобов`язаного його знято з військового обліку (по хворобі) 18.03.2022 року, і він виключений з військового обліку військовозобов`язаних по ст. 66 А наказу МОУ №402-2008 року.

Такі висновки були зроблені за результатами проходження ВЛК. У зв`язку із встановленими розбіжностями письмово звернувся до ТЦК із заявою про внесення всіх облікових даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (система «Оберіг» через мобільний додаток «Резерв +»), але відповідач її не розглянув, відповіді не надав, облікові дані не виправив. Така бездіяльність є протиправною.

Що вирішив суд

Судом встановлені такі обставини по справі.

Відповідно до тимчасового посвідчення військовозобов`язаного позивач непридатний до військової служби, не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на підставі ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (п. 12 «особливі відмітки»). Згідно п. 13 (відмітки про військовий облік) - знято з військового обліку по хворобі. 18.03.2022 року виключений з військового обліку військовозобов`язаних за ст. 66 А наказу МОУ №402-2008 року.

Але відповідно до військово-облікових даних «Резерв+» позивач згідно постанови ВЛК непридатний в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, солдат військ радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту, днювальний.

3 червня та 10 червня 2024 року чоловік звернувся із заявою до ТЦК про виправлення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів з урахуванням актуальної інформації, яка вказана у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного, а саме пунктів 12, 13, 14 про виключення з військового обліку по хворобі на підставі ст. 66 А наказу МОУ №402-2008.

Позивач просить суд зобов`язати відповідача внести до Єдиного реєстру дані про його непридатність до військової служби.

Як зазначив суд, спірні правовідносини врегульовані Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» №3543-ХІІ, Законом «Про військовий обов`язок і військову службу» №2232, Порядком ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28.03.2022 № 94 (хоча, як раніше писала «Судово-юридична газета», даний порядок вже фактично не діє, адже Кабмін ухвалив інший постановою №523 від 10 травня 2024 року, яка наразі з невідомих причин засекречена - прим. ред.), Порядком оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №559.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 23 Закону №3543-ХІІ не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Згідно п. 9 розділу ІІІ Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28.03.2022 № 94 (хоча наразі вже, як було сказано, встановлено інший порядок - прим. ред.) виправлення недостовірних відомостей Реєстру, а також включення (не включення) до Реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, здійснюється за результатами розгляду їхньої мотивованої заяви із зазначенням підстав, передбачених законодавством, яка подається до органів ведення Реєстру.

Пунктом 4 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів №559 передбачено, що у разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін у паперовій формі повинен звернутися до районного (міського) ТЦК.

Як встановлено судом, позивач, відповідно до тимчасового посвідчення військовозобов`язаного не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на підставі ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», але зазначені данні відсутні в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів.

У відповідності до вищенаведених приписів Порядку №94 та Порядку №559 позивач звернувся з відповідною заявою до органу уповноваженого на внесення змін - ТЦК, але останній всупереч вимог законодавства заяву не розглянув, що суд визнає протиправною бездіяльністю, оскільки вищенаведені норми прямо вказують на такий обов`язок відповідача.

В цій частині позовні вимоги підлягають задоволенню, вказав суд у цій справі №420/19434/24 рішенням від 14 серпня 2024 року.

Щодо вимог позивача зобов`язати ТЦК здійснити виправлення (коригування та/або доповнення) відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів (система «Оберіг»), з урахуванням інформації, яка вказана у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного, суд зазначає, що такі вимоги є передчасними, оскільки відповідач не приймав жодного рішення по заяві позивача і таке рішення не є предметом розгляду у цій справі.

Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку про необхідність зобов`язання відповідача розглянути заяви позивача від 3.06.2024 та 10.06.2024 у відповідності до Порядку №94 та Порядку №559.

Таким чином, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Автор: Наталья Мамченко

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