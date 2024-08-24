Пограничники предупреждают о задержках на границе с Польшей

С 26 августа стартуют ремонтные работы в пункте пропуска «Шегини».

На украинско-польской границе возможно замедление движения из-за ремонтных работ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Ремонт начнется 26 августа в 9:00 в пункте пропуска «Шегини». Работы продлятся полтора месяца и охватят две полосы движения, предназначенные для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд из Украины.

ГПСУ призывает граждан учесть эту информацию при планировании путешествий, поскольку ремонтные работы могут вызвать задержки на границе.

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