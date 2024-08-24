У Барселоні запустили мобільний паспортний сервіс для українців

Українці в Барселоні можуть звернутися за ID-картками та закордонними паспортами.

Джерело фото: Visit Ukraine

У Барселоні запрацював мобільний паспортний сервіс для українців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними ДП «Документ», у тестовому режимі в місті почав діяти мобільний сервіс, де українці можуть оформити або обміняти ID-картку чи закордонний паспорт. Послуги доступні у спеціально облаштованих мікроавтобусах. Громадяни можуть звертатися в разі втрати документів, їх викрадення, закінчення терміну дії, зміни інформації та в інших випадках.

Мобільний пункт розташований за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona. Сервіс працює з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Під час тестового періоду послуги надаються у порядку живої черги.

Деталі щодо графіку роботи, адреси та можливість запису до електронної черги доступні на сайті ДП «Документ».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.