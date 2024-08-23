У Польщі розгорівся корупційний скандал, пов'язаний із закупівлею генераторів для України

Під підозрою опинився чиновник, який одержав орден від Президента Володимира Зеленського.

У Польщі вибухнув корупційний скандал, пов’язаний із постачанням генераторів для України. Колишньому голові Агентства стратегічних резервів Міхалу Кучмеровському було заочно винесено арешт. Про це повідомляє видання Do Rzeczy.

Вказується, що за клопотанням прокуратури суд вже обрав тимчасовий арешт колишньому президенту Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхалу Кучмеровському у справі про реалізацію гранту ЄС у розмірі 114 мільйонів євро на постачання генераторів для потреб України. Надалі затримання дозволить ініціювати розшук Кучмеровського з ордером на арешт.

Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький різко відреагував на арешт Міхала Кучмеровського. За його словами, його затримання є нібито «політичною помстою» уряду Туска йому та його колегам.

«Сьогодні ми маємо ще один акт віроломної політичної помсти банди Дональда Туска. Цього разу жертвою став колишній президент Урядового агентства стратегічних резервів Міхал Кучмеровський», — зазначив Моравецький.

Моравецький нагадує, що колишнього голову РАРС відзначили орденами президенти Польщі та України.

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