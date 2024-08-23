Штраф до 68 тисяч гривень та позбавлення волі до 3 років – покарання за наругу над державними символами

На Вінниччині до двох років в’язниці засудили чоловіка, який витер об прапор руки, та жінку, яка зірвала стяг з адмінбудівлі, написала на ньому образливий текст і кинула його на землю.

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23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора. Вінницький апеляційний суд нагадує, що шанування державних символів є обов’язком кожного громадянина, про що йдеться в статті 65 Конституції України.

За публічну наругу над Державним Прапором, Гербом чи Гімном України передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 338 Кримінального кодексу України, за таке порушення загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень, пробаційний нагляд до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Одним із прикладів такої справи є рішення Липовецького районного суду від 2020 року. Чоловіка оштрафували на 850 гривень за те, що він зірвав прапор зі школи, топтав його і викинув у чагарник.

У 2021 році в Тиврові чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, зняв прапор біля меморіальної дошки й витер об нього забруднені мастилом руки. Суд призначив йому два роки позбавлення волі, але звільнив від покарання з півторарічним іспитовим строком.

Минулого року Вінницький районний суд визнав винною жінку, яка зірвала прапор з адміністративного приміщення, написала на ньому образливий текст і кинула його на землю. Вона також отримала два роки позбавлення волі з дворічним іспитовим строком.

Наразі Іллінецький районний суд розглядає нову справу щодо наруги над державними символами. Наступне засідання заплановане на 9 вересня.

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