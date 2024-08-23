Конгрессмены США посетили украинских пограничников на линии соприкосновения

Американские конгрессмены ознакомились с деятельностью украинских пограничников.

Источник фото: ГПСУ

Конгрессмены Роберт Виттман и Дэвид Трон вместе с Временно поверенным в делах Посольства США в Украине Робертом Нидхемом ознакомились с текущими задачами, которые выполняют пограничники на государственной границе и на линии соприкосновения. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Во время встречи Председатель ГПСУ генерал-лейтенант Сергей Дейнеко поблагодарил американских представителей за их визит. Он также рассказал, как российская агрессия повлияла на работу пограничной службы и как поддержка США способствовала ее реформированию и перевооружению в соответствии со стандартами ЕС и НАТО.

Американские конгрессмены отметили значительный прогресс, которого достигла Госпогранслужба в развитии, и подчеркнули ее важную роль в обеспечении региональной и национальной безопасности.

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