У Тернопільській області затримали організаторку фіктивних шлюбів для ухилянтів

На Тернопільщині викрили новий канал переправлення ухилянтів через кордон.

На Тернопільщині викрито ще один канал переправлення ухилянтів через кордон. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури слідчими поліції було повідомлено про підозру жительці Чорткова за статтею 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Слідство встановило, що підозрювана неодноразово допомагала ухилянтам укладати фіктивні шлюби з жінками, які мають встановлену групу інвалідності. Це дозволяло чоловікам безперешкодно вирушати в «весільну подорож» до країн ЄС і не повертатися в Україну.

Під час обшуку в її помешканні були вилучені мобільний телефон та інші докази протиправної діяльності.

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого кілька разів, підозрюваній загрожує до 7 років позбавлення волі.

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