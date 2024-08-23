Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів

Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

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Кабінет Міністрів продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Жодного дня зараз не минає без рішень, роботи та підготовки до опалювального сезону. Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики. Сьогодні Уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів», - зазначив Шмигаль.

За його словами, рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

«Робимо все можливе, щоб цієї зими в кожній українській оселі було світло і тепло», - наголосив Прем'єр.

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