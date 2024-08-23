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Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю, зможуть подавати документи через ЦНАП для встановлення факту безпосередньої участі в обороні

16:54, 23 серпня 2024
Кабмін вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.
Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю, зможуть подавати документи через ЦНАП для встановлення факту безпосередньої участі в обороні
Джерело фото: soczahist.khm.gov.ua
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Уряд 23 серпня вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема, додається норма, що ці відносини також будуть регулюватися законом про адміністративну процедуру.

Передбачено подання документів через центр надання адміністративних послуг незалежно від адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Заяви разом з документами приймаються адміністраторами виключно з формуванням електронної справи та надсилаються Мінветеранів не пізніше робочого дня після її формування.

Також зміни стосуються надання копій деяких документів замість їх оригіналів; розгляду документів міжвідомчою комісією у порядку черговості їх реєстрації в Мінветеранів; надання відповідної довідки на підставі раніше прийнятого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах.

Нагадаємо, що Порядок затверджено постановою Кабміну від 7 липня 2023 р. №685.

Дія цього Порядку поширюється на:

1) осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією, у період воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану

2) членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією.

Автор: Наталя Мамченко 

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